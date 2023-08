Covid, in Toscana 441 nuovi casi e 14 decessi in una settimana

Sono 441 i nuovi casi di Covid registrati in Toscana nell'ultima settimana, con altri 14 decessi, nove uomini e cinque donne con un'età media di 83.2 anni.

Quattro delle vittime erano residenti a Siena, tre a Firenze e Grosseto, due ad Arezzo, una a Prato e un'altra fuori Toscana; da inizio pandemia il totale dei decessi è 12.002. Ad oggi sono ricoverate in ospedale 67 persone (12 in meno rispetto alla settimana precedente, -15,2%), nessuna delle quali è terapia intensiva. 565 invece i guariti (+0,04%), che raggiungono quota 1.595.711 (99,1% dei casi totali).

Per quanto riguarda l'andamento per provincia, il maggior incremento è nella Città metropolitana di Firenze, +121 casi rispetto alla settimana precedente, quindi Pisa (71), Lucca (47), Pistoia (35), Siena (34), Livorno (32), Massa Carrara (31), Prato (27). Arezzo (21) e infine Grosseto (14).



