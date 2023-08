Zio di Kata e altri 2 restano in carcere per racket all'Astor

Resta in carcere lo zio di Kata, la bimba scomparsa a Firenze, arrestato il 5 agosto scorso per il presunto racket all'ex hotel Astor. Lo ha stabilito il gip Angelo Pezzuti all'esito dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio dove tutti i quattro arrestati hanno risposto alle domande, pur senza mai affrontare il tema del sequestro, fatto di cui al momento sono, al massimo, persone informate sui fatti. Lo zio è anche parte offesa.

Ma sulla questione delle violenze a scopo di estorsione di cui sono accusati, solo uno di loro viene scarcerato per gli arresti domiciliari. Gli altri due restano a Sollicciano insieme a Alvarez Vasquez Argenis Abel, lo zio di Kata, soprannominato 'Dominique' nelle scorribande all'Astor. In carcere rimane anche Carlos Martin De la Colina Palomino, il 'Carlos' dell'Astor, e Nicolas Eduardo Lenes Aucacusi.

A Carlos De La Colina e allo zio di Kata la procura addebita le responsabilità delle estorsioni per via dei soldi chiesti ai migranti, anche con metodi violenti, per alloggiare nelle camere durante l'occupazione abusiva all'ex albergo di via Maragliano a Firenze. Anche il gip nell'ordinanza di custodia cautelare con cui dispose gli arresti in carcere recepiva queste linee dell'accusa e oggi, disponendo il mantenimento della misura in carcere, sottolinea che dagli interrogatori, così come dalle indagini, non sono emersi elementi nuovi rispetto alle esigenze cautelari della prima ordinanza. Per il gip c'è pericolo di reiterazione dei reati, mentre, nonostante la nazionalità straniera degli arrestati (tutti peruviani) non sussiste pericolo di fuga perché ormai relazionati e stanziatisi in Italia.



