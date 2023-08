Palio di Siena, la contrada della Chiocciola vince la provaccia

E' stata la contrada della Chiocciola a vincere la provaccia del Palio di Siena in vista della Carriera di questa sera. In partenza buoni gli spunti di Istrice e Chiocciola ma è stato il Bruco a prendere la prima posizione alla curva di San Martino mantenendola fino alla metà del secondo giro quando la Chiocciola ha preso la testa della corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro. Da segnalare in partenza la caduta del fantino della Pantera. Questa sera alle 19 la Carriera dedicata alla Madonna dell'Assunta. Ieri la contrada del Drago ha vinto la prova generale che è stata disputata dopo l'annullamento della terza e quarta prova a causa del temporale del 14 agosto. L'anello di tufo di piazza del Campo è stato ripristinato grazie al lavoro degli operai del Comune entrati in azione fin dall'alba. Il Drago ha vinto così tutte e tre le prove disputate precedentemente.

Il sindaco di Siena: 'Palio non è attrazione turistica, né lo sarà'

"Il Palio non è un'attrazione turistica e non voglio che lo diventi". Così il sindaco di Siena Nicoletta Fabio durante la tradizionale conferenza stampa che precede la Carriera dedicata alla Solennità dell'Assunzione. "Nei giorni del Palio è normale che arrivino turisti per vederlo, ma bisogna ricordare anche che ci sono stati tempi in cui noi senesi abbiamo concesso che il Palio fosse attrattivo" per i turisti "ma poi i tempi cambiano e anche i numeri delle persone che vengono a vederlo cambiano", ha aggiunto. Quindi il sindaco Fabio ha ribadito che il Palio "oggi non è un'attrazione turistica, inoltre il turista frettoloso non fa bene alla città". Oggi il ministro del Turismo Daniela Santanché assisterà per la prima volta al Palio, ospite dell'amministrazione comunale. Santanché sulla stampa locale nei giorni scorsi ha affermato che "il Palio fa bene al turismo".

