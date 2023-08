Morto dopo 10 giorni di coma uomo colpito da pugno

E' morto in ospedale, il giorno di Ferragosto, l'uomo colpito con un pugno ad Altopascio (Lucca) il 6 agosto da un giovane che, secondo una ricostruzione, lo accusava di aver dato un'occhiata di troppo a una ragazza. La vittima, Luigi Pulcini, 75 anni, fu aggredito in strada in circostanze controverse. Venne ricoverato in gravissime condizioni dopo esser crollato a terra ed aver perso conoscenza. L'aggressore fuggì ed ora è ricercato per omicidio volontario.

Luigi Pulcini è morto all'ospedale di Cisanello di Pisa. Non è mai uscito dal coma. Portato in ospedale, venne operato subito d'urgenza per ridurre i traumi cranico-facciali subiti ma le sue condizioni sono rimaste sempre difficili ed è morto dopo 10 giorni di coma.

Non è nota l'identità dell'aggressore. Indagini dei carabinieri stanno cercando di individuarlo. Nei giorni scorsi alla caserma di Altopascio si è presentato un 30enne che si è autoaccusato, ma gli inquirenti della procura di Lucca, che coordinano l'inchiesta, non credono alla sua versione e si sono convinti che stia invece tentando di coprire il vero responsabile.



