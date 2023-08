Appicca due incendi nel Livornese, denunciato un piromane 74enne

I carabinieri hanno denunciato per incendio continuato un 74enne ritenuto essere il piromane che ha appiccato due roghi nel territorio di Cecina (Livorno), a San Pietro in Palazzi e in località Paduletto, il 25 e il 27 luglio. Secondi i militari, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe agito per futili motivi, verosimilmente riconducibili al mancato sfalcio della vegetazione incolta da parte del Comune.

L'analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del Comune hanno permesso di individuare il 74enne, ripreso a bordo di un proprio mezzo mentre era intento a spargere sostanze e materiali altamente infiammabili proprio lungo l'argine della zona interessata dalle fiamme, per poi allontanarsi e cercare di far perdere proprie tracce. I due roghi hanno interessato diversi ettari di terreno, avvicinandosi anche ad alcune abitazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA