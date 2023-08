Tennis: Wta a Cincinnati, Trevisan supera il primo turno

Bell'esordio per Martina Trevisan nel tabellone principale del 'Western & Southern Open', torneo Wta 1000 con un montepremi di 2.788.468 dollari in svolgimento sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati.

La 29enne mancina di Firenze, n.63 della classifica mondiale e qui promossa dalle qualificazioni, ha battuto in rimonta per 3-6 6-1 6-2, in un'ora e 47 minuti di partita, la statunitense Bernarda Pera, n.61 del ranking.

Nel secondo turno Trevisan affronterà la campionessa di Montreal, la statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking che si è aggiudicata entrambe le precedenti sfide con l'azzurra.





