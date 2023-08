Ciclismo: Monaco in volata vince la 76/a Firenze-Viareggio

Il ciclista Alessandro Monaco ha vinto in volata la 76/a edizione della corsa internazionale Firenze - Viareggio, la classica di Ferragosto per dilettanti categorie Elite - Under 23. L'atleta del team Technipes#Emiliaromagna diretto dal ds versiliese Francesco Chicchi, ha coperto in 4 ore 20' 37'' i 180 chilometri del percorso.

Al secondo posto Federico Biagini della Zalf Euromobil Desiree For, premiato come atleta più giovane, terzo Simone Piccolo di Hopplà Petroli Firenze Don Camillo. Al via 146 corridori, partita alle 7 da piazza Tasso a Firenze.

Segnalato molto pubblico lungo il percorso tra le province di Firenze, Pistoia e Lucca, specie lungo la salita di Pedona, a Camaiore, prima di affrontare i tratti finali veloci sul litorale. All'arrivo in piazza Mazzini a Viareggio gli spettatori hanno potuto seguire la diretta dell'ultima ora e mezzo di gara su un maxi schermo posizionato di fronte al palco delle premiazioni. All'arrivo era stata issata la bandiera del Carnevale di Viareggio. La manifestazione, organizzata dall'As Aurora di Firenze, ha ricevuto la collaborazione, tra gli altri, di Corpo Vigili Giurati, Icare, Farmacity Viareggio, Fondazione Carnevale, Comuni di Firenze e Viareggio.



