A fuoco gruppo di roulotte con bombole Gpl, chiuso viale a Pisa

Un incendio di sette roulotte ha causato a Pisa la chiusura di viale D'Annunzio al traffico veicolare per la presenza di numerose bombole di gas Gpl.

L'intervento viene definito "delicato" e giudicato "rilevante" dai vigili del fuoco che stanno intervenendo anche con due autobotti in appoggio. Da accertare le cause del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il pericolo di esplosione delle bombole di Gpl. Per garantire la sicurezza delle operazioni dei vigili del fuoco, per spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza l'area, è stato chiuso al traffico viale D'Annunzio, che collega la città al litorale. Le operazioni di bonifica sono andate avanti un paio d'ore mentre sono in corso di accertamento le cause che hanno originato l'incendio. Nell'area, secondo quanto si è appreso, erano presenti anche roulotte abbandonate. In passato altre volte si sono verificati piccoli incendi.

