Temporale su Siena, annullate terza e quarta prova del Palio

Annullate per il maltempo sia la terza prova del Palio di Siena in programma questa sera alle 19.15 in piazza del Campo, sia la quarta prova prevista la mattina del 15 agosto.

L'amministrazione comunale ha esposto dalle trifore di palazzo pubblico la bandiera verde, segnale dell'annullamento.

Un forte acquazzone si è abbattuto nella città del Palio mezz'ora prima dell'uscita dei cavalli dall'entrone, rendendo inagibile l'anello di tufo di piazza del Campo. Al momento del temporale erano già moltissime le persone sorprese dalla pioggia nella piazza del Campo al punto tale che si è creato un fuggi fuggi generale alla ricerca di un riparo.

Successivamente un'apposita ordinanza del sindaco spiega che "a causa della copiosa pioggia che continua a interessare la città, è stata annullata, per impraticabilità della pista, anche la quarta prova del Palio in programma per la mattina del 15 agosto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA