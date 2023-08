Super-dolce mobile nel Pisano è carro 6x12 coperto di bignè

Dolce dei record nel Pisano alla conclusione della 53/a Festa del Bignè di Orentano. Un carro alto circa 6 metri, largo 4 e con una lunghezza di 12 metri, realizzato su un pianale mobile ha sfilato domenica sera nella via principale del paese, ricoperto completamente di bignè.

Quest'anno il carro è stato dedicato al mondo di Walt Disney, coi personaggi dei fumetti.

Dopo lo scorso anno in cui sfilò un Pegaso alato in omaggio alla Regione Toscana, quest'anno il Dolcione di Orentano è stato più spettacolare che mai: i volontari hanno realizzato una struttura che rappresenta tutta la magia dei personaggi e dai racconti Disney. "L'Agosto Orentanese è una delle feste e delle tradizioni più longeve che si conclude con la Festa del Bignè e soprattutto con la sfilata del mega dolce, che ogni anno stupisce - hanno spiegato il sindaco Gabriele Toti e l'assessore Ilaria Duranti -. Lo scorso anno l'omaggio alla Regione Toscana con il Pegaso, questo anno invece la celebrazione del mondo Disney. Quindi grazie a tutti coloro che si mettono a disposizione per l'associazione, ma soprattutto per il paese, mettendo in piedi un programma sempre più corposo e una settimana davvero ricca di eventi e iniziative".



