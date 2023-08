Sequestro 10.000 giocattoli contraffatti, 4 denunciati a Livorno

La guardia di finanza di Cecina e Castiglioncello (Livorno) hanno sequestrato nelle spiagge e sui lungomare della costa decine di migliaia di giocattoli contraffatti, recanti marchi "Ce" fasulli (Pokemon, Minions, Peppa Pig, Dragon Ball e molti altri). Le fiamme gialle spiegano che "dopo un primo intervento eseguito nei confronti di commercianti ambulanti individuati a Vada, i militari hanno ricostruito la provenienza dei giocattoli risalendo a un primo 'rifornitore' a Castiglioncello, dove hanno individuato migliaia di analoghi articoli irregolari". Successivamente i finanzieri, nella perquisizione hanno trovato tracce documentali, spiega la nota, grazie alle quali sono "risaliti a un 'grossista' nel cui magazzino sono stati trovati oltre 10 mila giocattoli contraffatti".

Secondo gli inquirenti l'immissione in commercio degli articoli vietati avrebbe fruttato oltre 100 mila euro di profitti: quattro persone sono state denunciate per i reati di commercio di prodotti contraffatti, frode in commercio e ricettazione.

La guardia di finanza sottolinea anche "l'aspetto di tutela della salute dei bambini, poiché i giocattoli irregolari possono costituire un serio rischio per i bimbi in quanto non danno adeguate previste garanzie di sicurezza".



