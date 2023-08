Imbarcazione a fuoco barca nel porto di Cecina, nessun ferito

Intervento di guardia costiera e vigili del Fuoco per un incendio scoppiato su un natante ormeggiato nel porto di Marina di Cecina (Livorno). La capitaneria, avvertita da un passante, ha immediatamente dato disposizioni per la messa in sicurezza delle altre imbarcazioni presenti in porto e provveduto a far rimorchiare il natante all'imboccatura del porto, in zona sicura, dagli ormeggiatori".

I vigili del fuoco, protetti da una cornice di sicurezza dei mezzi della Guardia costiera, in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme e per scongiurare l'affondamento o lo sversamento in mare di sostanze inquinanti. L'imbarcazione è stata poi ricondotta in porto e messa a terra dai proprietari attraverso l'utilizzo di un carro gru. Accertamento in corso sulle cause che hanno innescato l'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.



