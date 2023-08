Bloccati sul Monte Capanne all'Elba, li salva elicottero Vvf

E' servito un intervento con l'elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo da Arezzo per recuperare in quota due escursionisti rimasti bloccati sul Monte Capanne, all'isola d'Elba. La coppia era rimasta bloccata, spiegano i vigili del fuoco di Livorno, alla via ferrata del Monte Capanne. Sono stati issati sull'elicottero col verricello. I due escursionisti erano entrambi in buono stato di salute, poi sono stati trasportati all'aeroporto isolano di Marina di Campo (Livorno) dove li attendeva un'ambulanza per il trasferimento precauzionale in ospedale.

Entrambi tuttavia non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere e la loro disavventura si è risolta senza ulteriori problemi.

Il Monte Capanne è un rilievo a 1.019 metri sul livello del mare ed è meta di escursioni. E' la cima più alta dell'isola e può essere raggiunta anche con cabinovia.



