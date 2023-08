A Firenze codice rosso per il caldo a Ferragosto

Nuova allerta caldo a Firenze. Per oggi, si legge in una nota del Comune che segue il nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio, è stato diramato il codice arancione, ma per domani Ferragosto e mercoledì quello rosso. Oggi la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi, domani di 37 e mercoledì nuovamente di 38 gradi.

Il codice arancione segnala temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche; il rosso indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su quelle a rischio. Viene raccomandato di limitare l'esposizione alle alte temperature, di facilitare il raffreddamento del corpo e di evitare la disidratazione, inoltre di ridurre i rischi nelle persone più fragili.



