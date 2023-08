Alcuni elementi in cemento del copriferro di un cavalcavia sono caduti sulla strada nel tratto Livornese dell'Aurelia, al chilometro 294,5, e la statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra i chilometri 293 e 296 con uscita obbligatoria Castiglioncello e Rosignano (Livorno).

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere altri elementi in cemento in imminente pericolo di caduta.





