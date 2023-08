Palio Siena, assegnati i cavalli, buona sorte bacia l'Oca

Assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena del 16 agosto dedicato alla Madonna dell'Assunta. La buona sorte ha baciato la contrada dell'Oca a cui è andato l'unico cavallo già vittorioso in piazza del Campo: Zio Frac. Ad esultare anche i contradaioli di Aquila e Pantera a cui sono andati in sorte cavalli ritenuti tra i più forti, rispettivamente Viso d'Angelo e Anda e Bola.

Le altre assegnazioni sono state Zenis al Bruco, Vitzichesu al Drago, Schietta alla Tartuca, Abbasantesa alla Giraffa, Antine Day all'Istrice, Tabacco alla Torre e Reo Confesso alla Chiocciola. I primi accoppiamenti cavalli/fantini saranno ufficiali solo con la prima prova in programma questa sera alle 19.15.



