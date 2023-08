Stragi naziste, oltre 25.000 persone a museo S.Anna in un anno

"Nel 2022, sono state ben 221 le scolaresche che, con circa 10.000 studenti, hanno visitato Sant'Anna e Museo, ed altri 1.300 ragazzi hanno partecipato ad iniziative e/o a corsi on line. Nel complesso il Museo, sempre nel 2022, è stato visitato (tra gruppi e singoli) da oltre 25.000 persone. Questi numeri, peraltro in costante crescita, e le tante altre iniziative culturali che si svolgono qui, a Sant'Anna, confermano quanto sia importante l'attività di promozione e diffusione della conoscenza storica, ed insieme di vera e propria educazione civica, che viene quotidianamente svolta dagli operatori del Museo e dal Parco nazionale della Pace". Lo ha evidenziato Umberto Mancini, presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, oggi al Sacrario di Sant'Anna di Stazzema, nel 79/o anniversario della strage nazifascista del 12 agosto 1944 che causò 560 vittime fra la popolazione civile compresi bambini e anziani.

Mancini ha anche sottolineato il ruolo essenziale del lavoro quotidiano che viene svolto nel Parco nazionale della pace di Sant'Anna sottolineando quanto è importante che "ciascuno di noi abbia chiara la consapevolezza dell'importanza della pace, dell'educazione alla pace, che dovrebbe far parte del percorso di studio e di formazione dei nostri ragazzi e dei nostri giovani e prevedere sempre la visita ai luoghi della memoria della Seconda Guerra mondiale".



