Fiorentina: ecco Beltran, stasera sarà al Franchi

Lucas Beltran è arrivato in Italia. L'attaccante argentino è sbarcato oggi a Roma, con un volo da Buenos Aires con scalo a Francoforte, e una volta raggiunta Firenze si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2028. In serata l'attaccante argentino con passaporto italiano, classe 2001, è atteso al Franchi per conoscere i nuovi compagni, impegnati nell'amichevole con i greci dell'OFI Creta, e i nuovi tifosi.





