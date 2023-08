Concerto all'alba di Ferragosto su pontile Forte dei Marmi

Torna per Ferragosto il Concerto all'Alba di Forte dei Marmi con la colazione dei Pescatori. Davanti al panorama unico del mare e con alle spalle la magnifiche Alpi Apuane, suonano le note della musica di due grandi artisti, il violinista Yury Revich e Cesare Goretta al pianoforte, che accoglieranno il sorgere del sole.

L'iniziativa è alla sesta edizione ed è in programma alle 6 del mattino del 15 agosto sul Pontile in piazza Vittorio Cardini.

Yury Revich violinista e compositore fin da giovanissimo ha incantato le platee di tutto il mondo. Ad accompagnarlo, il maestro Cesare Goretta che fin dall'età di 11 anni si esibisce in diversi ensembles svolgendo l'attività di pianista accompagnatore internamente al Conservatorio di La Spezia e nell'ambito di concorsi e masterclass di canto lirico. In programma anche la colazione dei pescatori. L'evento, si ricorda, è organizzato dall'assessorato alla cultura e dalla Fondazione Bertelli, con il supporto della Compagnia della Vela e dell'associazione dei pescatori del Pontile di carico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA