Sequestrati 51 chili di cocaina nel porto di Livorno

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e la guardia di finanza hanno sequestrato 51 chili di cocaina pura nascosti in un container proveniente dal Sud America. Un soggetto è stato arrestato. La cocaina era suddivisa in decine di panetti ben nascosti in un contenitore che trasportava un carico alimentare. Lo stupefacente, dopo essere stato campionato e analizzato in laboratorio di Adm di Livorno, verrà distrutto in un inceneritore e così strappato alle piazze di spaccio ove avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 35 milioni di euro.

Le attività, effettuate in stretta sinergia operativa tra Fiamme Gialle e Adm, sono state coordinate dalla procura della Repubblica di Livorno che ha confermato il sequestro.



