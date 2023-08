Incidente mortale in via Simone Martini, a Firenze intorno alle 17. A perdere la vita, si apprende da Palazzo Vecchio, un motociclista di 29 anni. Al momento la polizia municipale sta ricostruendo la dinamica del sinistro che sembrerebbe coinvolgere soltanto la motocicletta condotta dal giovane e non altri veicoli. Sul posto il 118. La strada è stata chiusa all'altezza di via del Perugino e di via San Bartolo a Cintoia.



