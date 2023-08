Medici rientrano in Nicaragua dopo formazione a Pisa

Tre medici internisti torneranno in Nicaragua dopo quattro mesi di formazione all'ospedale a Pisa, nell'Unità operativa di Nefrologia e trapianti dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) diretta da Vincenzo Panichi e nell'Asl Toscana nord ovest sotto il tutoraggio di Roberto Bigazzi, nefrologo referente del progetto.

Sono Yader Vicente Vanegas Carvajal, Jorge Antonio Martìnez Amaya e Gilbert Magdiel Blandon Torrez, venuti a maggio in Toscana per imparare a effettuare ecografie renali, dialisi peritoneali, emodialisi e trattamento del paziente in predialisi, vista l'esiguità di specialisti in tutto il Nicaragua (solo cinque in tutto il Paese). Lo rende noto l'Aoup.

In molti municipi dei dipartimenti di León, Chinandega e Rivas, dove il clima è più caldo e secco, spiega una nota dell'azienda sanitaria, "la prevalenza di insufficienza renale nella popolazione generale arriva al 30% e la malattia rappresenta la prima causa di morte: il progetto "NicarAgua: qualità dell'acqua e promozione della salute" (capofila il Comune di Livorno) è stato finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e cofinanziato dalla Regione Toscana. Ha visto come capofila l'Asl Toscana nord ovest ed è promosso insieme all'Aoup". "Questi medici - ha raccontato Bigazzi - riescono a fare tanto con pochissime risorse a disposizione. Adesso che hanno imparato a creare le fistole per l'emodialisi, quando torneranno in sede potranno trattare numerosi pazienti in attesa con cateteri temporanei". Il progetto è stato completato quasi interamente e la speranza, conclude la nota, è "di intercettare altri finanziamenti e di portare in Toscana altri medici per effettuare lo stesso percorso di tutoraggio".



