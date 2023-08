Calcio: goleada Fiorentina col Sestri Levante

Goleada della Fiorentina nella penultima amichevole estiva, la prima disputata al Franchi davanti a ottomila spettatori. Contro il Sestri Levante, formazione di Serie D, è finita 7-1: a segno Comuzzo, Sabiri (doppietta), Kouamé e Korin, autoreti di Troiano e Parlanti e rete della bandiera nel finale di Ghigliotti.

Fra i viola ha debuttato uno degli ultimi acquisti, M'Bala Nzola subentrato a metà ripresa mentre fra i titolari ha esordito il centrocampista argentino Gino Infantino. Impiego dal primo minuto per Amrabat sempre nel mirino del Manchester United. Al centro dell'attacco è partito Jovic avvicendato poi da Kokorin e quindi da Nzola. Il tutto in attesa dell'arrivo domani di Lucas Beltran: per l'argentino proveniente dal River visite mediche e firme sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2028. In serata, in occasione dell'ultimo test di precampioanto al Franchi con l'OFI Creta, è annunciato sugli spalti per un saluto ai suoi nuovi tifosi.



