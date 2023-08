Beltran, ho parlato con Dybala ma ho scelto i viola

''Ho parlato con Paulo Dybala (ottimo amico della sua famiglia ndr) ma il trasferimento alla Roma non si è concretizzato . Andrò alla Fiorentina che ha comunque un bel progetto''. Lo ha detto Lucas Beltran all'emittente 'Tyc Sports'. L'attaccante argentino con passaporto italiano, seguito da Roberto Mancini in vista di un suo possibile impiego nella squadra azzurra (ma il ct argentino Lionel Scaloni potrebbe convocarlo per i primi impegni dell'Albiceleste nelle qualificazioni mondiali) ieri è stato al centro di un intrigo di mercato, con il club viola in possesso già da tempo di un accordo con il River Plate per il suo cartellino in cambio di 25,5 milioni di euro (fra bonus e percentuale sulla futura rivendita) e quello giallorosso che si è inserito in extremis, alzando l'offerta dello stipendio al giocatore e puntando ad un'intesa con lui e il suo entourage.

Alla fine Beltran, classe 2001, vestirà la maglia della Fiorentina e infatti ha lasciato il suo Paese per raggiungere Firenze dove è atteso domani per le visite mediche e le firme su un contratto a 1,8 milioni a stagione fino al 2028.

''Con il River ho realizzato il mio sogno, se avessimo passato il turno in Coppa Libertadores non so se mi sarei trasferito - le sue parole -, ma sono sicuro che in futuro tornerò, lì sarà sempre casa mia''. Quanto alla nazionale in cui potrebbe giocare, se Italia o Argentina, "lascio che al destino come ho fatto finora, staremo a vedere e quindi prenderò la mia decisione. Comunque per me la Seleccion ha qualcosa di speciale''.

Intanto la Fiorentina continua a rimanere attiva sul mercato anche in uscita: dopo aver ufficializzato la cessione di Arthur Cabral al Benfica per 25 milioni di euro comprensivi di bonus ha ormai definito quella di Michele Cerofolini, 24 anni, al Frosinone a titolo definitivo. Per il portiere in Ciociaria è pronto un contratto triennale.



