Società prende bonus formazione senza farla, resi 600mila euro

Scoperta dalla guardia di finanza di Livorno un'impresa attiva nel settore delle forniture nautiche che ha irregolarmente beneficiato del bonus Formazione 4.0 per tre anni d'imposta e per oltre 500 mila euro. I finanzieri del nucleo livornese di polizia economico finanziaria l'ha individuata conducendo un'approfondita analisi delle banche dati col monitoraggio dei Fondi Pnrr destinate alle imprese già in corso di erogazione, quindi circoscrivendo così la platea dei beneficiari e avviando delle specifiche analisi di rischio.

I finanzieri hanno riscontrato anomalie nell'esecuzione delle attività formative organizzate da una società di consulenza esterna, grazie a cui è stato chiesto e ottenuto nel tempo un consistente credito d'imposta.

I militari hanno sentito diversi ex dipendenti della società, prosegue la nota della finanza, "che hanno smentito di avere effettuato alcuna attività formativa, evidenziando al contrario l'assenza di corsi del genere posti alla base (illecita) della richiesta di compensazione di crediti d'imposta, quindi inesistenti". Al termine dell'attività la società, concludono le Fiamme gialle, ha scelto la strada del "ravvedimento operoso speciale" in relazione alla totalità dei crediti di formazione 4.0 indebitamente fruiti versando oltre 600mila nelle casse dello Stato, evitando così conseguenze penali.



