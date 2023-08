Palio Siena, presentato il drappellone di Marco Lodola

Timidi applausi hanno accolto il drappellone realizzato dall'artista Marco Lodola per il Palio di Siena che si correrà il 16 agosto e presentato questa sera nell'entrone di palazzo comunale. Il drappellone è un caleidoscopio di colori, nella parte alta del drappo la Madonna con una veste rossa e un mantello blu. Il volto non è delineato, così come quelli che riempiono la parte restante. Così come in tutti i lavori che contraddistinguono il maestro lombardo. Al centro del drappellone un grande cavallo nero emerge da quel popolo variopinto ed emozionale colorato di giallo, rosso, verde, rosa, celeste, arancio. Nella parte bassa del Palio trova spazio la riproduzione dell'araldica contradaiola, ma connotata dalla luminosità di tinte giocose come nello stile originale e personalissimo dell'artista tra i fondatori del Movimento Nuovo Futurismo



Riproduzione riservata © Copyright ANSA