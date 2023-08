In mostra a Pietrasanta 28 opere di Jake Dinos Chapman

Un percorso espositivo con 28 lavori, alcuni molto noti e altri inediti. È quanto propone la mostra 'The Blind Leading the Dead' di Jake & Dinos Chapman, alla galleria The Project Space di Pietrasanta (Lucca) dall'11 agosto al 5 novembre.

Protagonisti dell'ultima rivoluzione dell'arte europea, i fratelli Chapman rappresentano l'ala più provocatoria e trasgressiva della yBa (young British art), un fenomeno estetico e mediatico che esplose nella Londra dei primi anni '90. Per Jake & Dinos Chapman, evidenzia una nota, questa mostra personale, allestita dal team della galleria The Project Space con testi di Luca Beatrice e Alessandro Romanini, segna il ritorno in Italia dopo decenni. Uno dei lavori esposti è Two-faced Cunt del 1997, una ragazza nuda con due teste unite insieme da una vagina, in fibra di vetro e lattice, tema che ritorna anche in Solar Anus. Pensata come una mostra dal taglio antologico, la rassegna propone anche la serie Monument to Immortality (2021) che si collega all'incubo del terrorismo internazionale. Monument to Homeless Representation (2019) è invece una via di mezzo tra l'installazione, una figura incappucciata a dimensioni reali.



