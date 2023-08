Betori 'Kata manca da 2 mesi,ripartire da cultura della persona'

"La generosità oggi si trova a doversi misurare con l'insinuazione che nella solidarietà si possano o addirittura si debbano introdurre delle priorità, che ci si possa dimenticare di qualcuno, che la povertà dell'altro sia una minaccia ai miei diritti e non un appello a riconoscerne il volto di fratello" fino a determinare "situazioni di pericolo che sono ben presenti anche tra noi, dove si sviluppano in particolare sacche di marginalità, contesti in cui si consumano tragedie come quella della piccola Kata, che sentiamo doveroso ricordare a due mesi dalla scomparsa, rinnovando preghiere per il suo ritrovamento". Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, nell'omelia proclamata oggi nella Basilica di San Lorenzo nella messa per la Solennità del martire cristiano.

"Ciò che è in gioco in tutto questo è il riconoscimento della dignità della persona umana, che - non dobbiamo mai stancarci di ribadirlo - va riconosciuta in ogni istante dell'esistenza, dal concepimento alla morte naturale - ha anche detto Betori -, includendo ovviamente anche le situazioni di pericolo in cui guerre, fame e ingiustizie gettano tanti uomini e donne nel mondo, li opprimono con armi che portano sterminio fin nelle città, li spingono verso pericolose migrazioni - è di oggi la notizia di un altro tragico naufragio con oltre 40 morti, tra loro alcuni bambini, vittime dell'incapacità delle nazioni di trovare vie risolutive per la salvezza di tante vite umane".

"Ripartire da una cultura della persona - ha concluso il cardinale -, una cultura del vincolo sociale e del bene comune è la sola strada praticabile per recuperare non solo coraggio e chiarezza sul fronte della solidarietà, ma anche per dare alla politica un orizzonte adeguato alle necessità della società, svincolandola dai pregiudizi ideologici".



