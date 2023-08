Sgombero edificio occupato, presidio anarchici davanti tribunale

Una ventina di anarchici si sono radunati davanti al tribunale di Firenze dove è in corso il processo per direttissima di una 30enne albanese arrestata ieri durante lo sgombero dell'edificio occupato in via Ponte di Mezzo a Firenze. Affisso uno striscione in prossimità dell'ingresso del tribunale con scritto 'Firenze non si vende, ma si vive, si lotta e si difende. Basta sgomberi, Corsica resiste. 10, 100, 1000 occupazioni'. Il presidio è sorvegliato dalle forze dell'ordine.

Gli antagonisti spiegano che rimarranno in presidio fino al termine del processo della 30enne accusata di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in seguito ad alcuni disordini da parte degli anarchici durante lo sgombero dell'immobile, sul cui tetto si trovano da ieri ancora due persone.



