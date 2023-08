Nate altre 9 Caretta caretta in nido Elba, sono 84

Altre nove tartarughe marine Caretta caretta sono nate sulla spiaggia di Galenzana a Campo nell'Elba (Livorno) e portano ad 84 il numero delle nascite in quel nido.

La nidificazione di Fetovaia, spiegano da Legambiente Arcipelago Toscano, invece non è riuscita. "I ricercatori di Arpat e Università di Pisa hanno accertato che la nidificazione che era stata immortalata con splendide immagini all'alba dell'8 agosto sulla spiaggia di Fetovaia, non è stata portata a termine. Probabilmente mamma tartaruga è stata disturbata dall'arrivo di troppe persone e ha interrotto quello che alla fine è diventato un sondaggio", si spiega in una nota. "Anche un probabile insuccesso come questo - precisa Umberto Mazzantini, responsabile mare di Legambiente Toscana - è molto utile dal punto di vista scientifico. Studiandolo si può riuscire a capire perché a volte le tartarughe marine depongono in piano giorno circondate da un folto capannello di bagnanti e a volte, più normalmente, interrompono un tentativo di nidificazione quasi portato a termine come quello di Fetovaia".

La prima delle nove tartarughine marina nate a Galenzana ha fatto capolino sulla spiaggia ieri verso le 21:15 mentre l'ultima dopo l'1 di notte.



