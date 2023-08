Al Festival Puccini torna in scena la Bohème

Al Festival Puccini torna in scena domani, giovedì 10 agosto, sotto la direzione del maestro Manlio Benzi, la Bohème, la storia d'amore e di amicizia messa in musica da Puccini che il regista Christoph Gayral ha immaginato ambientata in tempi più recenti di quelli descritti da Murger, tra il Natale del '67 e il maggio del 1968, su una scena, creata da Christophe Ouvrard, in cui non mancano le tipiche luci natalizie e oggetti del nostro tempo. Gli interpreti sono il poeta Rodolfo Oreste Cosimo, il pittore Marcello Alessandro Luongo, il musicista Schaunard Sergio Bologna, il filosofo Colline Antonio Di Matteo, amici che ogni giorno devono ingegnarsi per combattere il freddo e mangiare ma, forti della loro profonda amicizia, affrontano con spirito goliardico i problemi del quotidiano. Alla storia di amicizia si aggiunge la storia d'amore tra Mimì, Claudia Pavone e Rodolfo che culmina con la morte di Mimì e che segna la fine di tutti i loro sogni. Musetta sarà Federica Guida. I costumi sono firmati da Tiziano Musetti, da un'idea di Edoardo Russo.

Sul podio Benzi guiderà l'Orchestra e il Coro del Festival Puccini. Il disegno luci è firmato da Peter Van Praet.

Completano il cast Benoit Francesco Auriemma, Alcindoro Alessandro Ceccarini, Parpignol Marco Montagna, il sergente dei doganieri Francesco Auriemma. I movimenti coreografici sono di Angelo Smimmo, anche assistente alla regia, con Lorenzo Massimo Mucci. Sound designer Luca Bimbi. Il Coro del Festival Puccini è istruito da Roberto Ardigò, il Coro delle voci bianche del Festival Puccini è diretto da Viviana Apicella.



