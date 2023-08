Vasto incendio nel Pisano, pompieri a difesa delle case

Un vasto incendio è scoppiato nei boschi di Fauglia, nel Pisano, e il forte vento presente in zona, in località Poggio alla Farnia, sta spingendo il fronte del fuoco anche verso alcune case che sono minacciate dalle fiamme. Sul posto stanno operando cinque squadre dei vigili del fuoco e tre elicotteri. Al lavoro anche le squadre di volontari della protezione civile. La situazione è piuttosto complicata ed è stato richiesto l'invio di ulteriori squadre in rinforzo. I pompieri si sono schierati a protezione delle abitazioni.





