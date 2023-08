La Torre di Pisa compie 850 anni, suona campane e grande festa

La visita gratuita in notturna, domani, di tutti i monumenti di piazza dei Miracoli a Pisa, è il regalo che l'Opera Primaziale pisana fa al pubblico per il compleanno del suo 'pezzo' più celebre, gli 850 anni della Torre Pendente, la cui posa della prima pietra risale al 9 agosto 1173. Sarà una grande giornata di festa. Le cerimonie inizieranno alle 10 con l'annullo filatelico presentato davanti al museo delle Sinopie e proseguiranno alle 12 con il suono delle campane, coi rintocchi che arriveranno dalla cella campanaria più celebre al mondo. Alle 21.30 il Campanile della Cattedrale, la Torre pendente, sarà illuminato. Dalle 20.30 alle 24 ingresso gratuito a tutti i monumenti tranne la Torre. Alle 21.30 sul Graduale della Cattedrale concerto gratuito del pianista Ramin Bahrami, uno dei più importanti interpreti di Bach. La Torre oggi è 'in forma' ma viene da un periodo di crisi. Come nel 1995, quando la Commissione di salvaguardia scelse di provare un ancoraggio al terreno per ridurre la pendenza: non funzionò e c'è chi temette il peggio. Invece la tenacia di Michele Jamiolkowski, ingegnere geotecnico di recente scomparso e presidente di quella commissione, trovò la soluzione vincente cioè la sottoescavazione del terreno per ridurre la pendenza e salvarla. "Il salvataggio - osserva il presidente dell'Opera Andrea Maestrelli - permette di arrivare ai festeggiamenti dell'850/o anno ma soprattutto è possibile ancora oggi apprezzare lo sforzo progettuale dei nostri antenati nella disposizione dei monumenti della piazza, sebbene edificati in epoche diverse, non in modo casuale ma tali da rappresentare la vita umana. Partendo dalla nascita (il Battistero) si va alla vita cristiana (la Cattedrale e il suo Campanile), alla sofferenza (l'Ospedale oggi in parte Museo delle Sinopie) e alla morte (Camposanto Monumentale)". "Non si pensi che la missione sia compiuta - conclude - Il futuro si basa su due parole sinergiche: sostenibilità e accoglienza. Vogliamo pensare a un campanile illuminato con energia rinnovabile e accessibile a tutte le forme di disabilità. Le bellezze della piazza devono essere accessibili a tutti perché sono state ideate per tutti".





