Fiorentina: arrivato Nzola, domani visite e firme

La Fiorentina ha accolto il suo nuovo centravanti: M'Bala Nzola è arrivato a Firenze questa sera: domani si sottoporrà alle visite mediche e quindi firmerà il contratto fino al 2028 a 1,3 milioni a stagione. Si tratta di un'operazione da 13 milioni di euro, questa la cifra che il club viola verserà allo Spezia. Domani è atteso il portiere danese Oliver Christensen, 24 anni, proveniente dall'Hertha Berlino per 6 milioni comprensivi di bonus e un accordo fino al 2028.

Dopo l'impegno questa notte con il River Plate in Copa Libertaoderse contro l' Internacional arriverà fra giovedì e venerdì l'altro rinforzo per l'attacco, il 21enne Luca Beltran, operazione da 25 milioni che comprende anche una percentuale sulla rivendita. In Inghilterra parlano di un'offerta da 30 milioni del Brentford per Nico Gonzalez ma i viola non sembrano intenzionati a prenderla in considerazione. Al contrario di quella da 25 milioni del Benfica per Arthur Cabral: sui canali viola un video con il direttore generale viola Joe Barone mentre gli consegna la 'Scarpa d'oro' come miglior marcatore dell'ultima Conference.

Da oggi è tornata ad allenarsi la squadra al Viola Park in vista delle ultime due amichevoli di pre-campionato, venerdì con il Sestri Levante e sabato con l'OFI Creta; entrambe le gare inizieranno alle 20 e saranno gratuite per i tifosi che dovranno registrare i dati anagrafici su www.bigliettifiorentina.com



