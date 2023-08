Fanno esplodere sportello Atm Poste a Rignano, via 35 mila euro

Hanno fatto saltare, con una piccola carica di esplosivo, lo sportello Atm presso ufficio postale nel centro di Rignano sull'Arno riuscendo così ad impossessarsi di 35 mila euro circa e poi fuggire.

E' accaduto la scorsa notte, sul posto sono intervenuti i militari della stazione carabinieri di Rignano sull'Arno insieme al nucleo operativo e radiomobile di Figline Valdarno. Quattro persone, a bordo di autovettura di colore grigio, spiegano gli investigatori, sono riusciti ad impossessarsi di 35 mila euro circa per poi darsi alla fuga. Intervenuti sul posto anche gli artificieri del reparto operativo Cc di Firenze per il sopralluogo tecnico ed i vigili del fuoco che dopo verifica strutturale hanno dichiarato l'immobile agibile. Indagini in corso da parte dei militari. Nessuna persona è rimasta ferita.





