Caretta caretta, settima nidificazione all'isola d'Elba

Nuova e settima nidificazione di tartaruga marina quest'anno all'Elba (Livorno): come spiega Legambiente arcipelago toscano "mentre, a cominciare dalle 22 del 7 agosto dal nido della spiaggia di Galenzana uscivano 12 tartarughine marine Caretta caretta, seguite alle poco dopo le 23 circa da altre 5 (portando le nascite a 75 in tre notti), a Fetovaia, un'altra spiaggia del Comune di Campo nell'Elba, molto probabilmente una femmina di tartaruga marina stava programmando di uscire dal mare, ma ha aspettato la mattina per tentare di nidificare".

Il nido è stato scavato da mamma tartaruga nella spiaggia libera tra il pino solitario e Barbatoia, accanto alla passerella pedonale, a trovarla, spiegano dall'associazione ambientalista, alle 6,40 del mattino, mentre facevano una passeggiata, due turisti e un bagnino che ha avvertito la guardia costiera. Sul posto sono poi arrivati i volontari di Legambiente Arcipelago Toscano che stanno facendo il pattugliamento all'alba delle spiagge e la sorveglianza 24 ore su 24 del nido di Galenzana in accordo con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Progetto europeo Life Turtle Nest. Poi la tartaruga, mentre stavano arrivando diversi curiosi, è ritornata in mare I tartawatcher del 'cigno verde' hanno messo in sicurezza l'area e i ricercatori di Arpat e università dovranno verificare se la nuova nidificazione a Fetovaia, la prima era avvenuta il 10 luglio, è stata portata a buon fine.



