A Firenze team antievasione contro 'furbetti' tasse comunali

Un team antievasione contro i 'furbetti' delle tasse comunali a Firenze, con l'obiettivo di migliorare il dato del 2022, quando, a fronte di evasioni di imposte locali accertate per 34 milioni di euro, si è riusciti ad incassarne 23, con il target di arrivare al 100%. E' la novità presentata dal Comune di Firenze e dall'assessore al bilancio Giovanni Bettarini: si intende intensificare i controlli finalizzati al recupero dell'evasione di tutte le imposte comunali, compresa l'Imu, il Canone patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie: nel 2023, al momento, sono stati emessi oltre 10400 atti.

Nel dettaglio, spiega una nota, il team è composto da dipendenti del servizio entrate del Comune, dalla polizia municipale e dai servizi demografici che, con la collaborazione con agenzia delle entrate e la guardia di finanza (era stato anche sottoscritto giorni fa un protocollo con Palazzo Vecchio), e con gli ispettori di Alia, lavoreranno incrociando i dati per verificare anomalie. Sui 'furbetti' dell'Imu ci saranno anche controlli a tappeto per scoprire le false residenze e le finte separazioni fra coniugi, studiate ad hoc per non pagare l'imposta sulle seconde o terze case. Verifiche anche per scoprire casi di coppie non legalmente separate che abbiano residenze diverse e che non pagano l'Imu in entrambe le abitazioni in quanto beneficiano ambedue dell'esenzione per l'abitazione principale. Già da inizio anno ad oggi sull'Imu (seconda casa) sono stati emessi 1.111 atti per un valore di 10,5 milioni di euro: l'obiettivo del nuovo giro di vite è scovare evasioni nel 2023 per oltre 15 milioni.



