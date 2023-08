Turista incide cuore e iniziali coppia sulla Torre di Pisa

La polizia ha bloccato stamani una turista francese di 19 anni mentre sulla Torre di Pisa incideva con un oggetto appuntito una colonna del settimo anello. I poliziotti l'hanno intercettata intervenendo su richiesta di un addetto dell'Opera Primaziale il quale aveva notato che la ragazza incideva un cuore con all'interno due lettere, utilizzando un bracciale a serpentina come strumento appuntito per scalfire la pietra.

La 19enne è stata accompagnata in questura e ha ammesso le sue responsabilità spiegando ai poliziotti di aver inciso la iniziale del proprio nome e di quello del fidanzato nel disegno del cuore. La polizia l'ha denunciata per danneggiamento aggravato al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA