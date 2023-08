Mazzi, 'Superata la fase di crisi al Maggio Fiorentino'

"La collaborazione istituzionale tra Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Firenze ha permesso di superare la fase di crisi del 'Maggio Musicale Fiorentino'. Questo risultato è frutto di uno straordinario sforzo congiunto coordinato dal ministro Gennaro Sangiuliano che ha coinvolto anche i soci privati e dimostra la volontà di preservare una delle più importanti istituzioni culturali della Nazione". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. "Il commissario Onofrio Cutaia - aggiunge Mazzi - ha dimostrato di avere una visione chiara e una profonda passione per la promozione dell'arte e della cultura, e siamo fiduciosi nella sua gestione del Maggio Fiorentino.

Nell'ultima riunione tenutasi a Roma il 25 luglio, Ministero, Regione e Comune avevano condiviso l'idea di un piano di rilancio delle attività da sottoporre alla Corte dei conti e all'Avvocatura dello Stato con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e aprire il Maggio a nuove progettualità che valorizzino il Teatro e ne aumentino l'offerta culturale. La fondazione lirico-sinfonica è stata commissariata nel mese di marzo per ridarle un equilibrio finanziario e amministrativo".

Il 10 agosto Cutaia terrà una conferenza stampa per presentare la nuova stagione.



