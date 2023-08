Intervento dei vigili del fuoco a Lucca stamani per rimuovere nel centro storico, in via delle Rose, un grosso ramo di un cedro del Libano che è caduto su una vettura in sosta. Danneggiata la vettura e anche il tetto di un immobile adiacente. Non risultano persone coinvolte dal crollo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA