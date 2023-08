Uomo colpito con un pugno durante lite, grave

Un uomo di 75 anni è stato portato dall'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale di Cisanello dopo essere stato colpito con un pugno al termine di una lite. Il fatto è avvenuto questa mattina in piazza Umberto I ad Altopascio (Lucca).

Il 75enne ha riportato un trauma cranico e facciale. Sul posto è giunta l'ambulanza della Misericordia di Montecarlo. La discussione sarebbe nata per futili motivi. L'uomo che ha sferrato il pugno è adesso ricercato da carabinieri e polizia municipale che avrebbero acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.



