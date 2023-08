Nate 54 tartarughe marine all'Isola d'Elba

Sono 54 le tartarughe marine Caretta caretta nate dalla schiusa di un nido sulla spiaggia di Galenzana, nel Comune di Campo nell'Elba (Livorno) e nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Alle 23:25 di ieri, sabato 5 agosto, 50 piccole tartarughe sono emerse improvvisamente dal nido, sotto gli occhi dei volontari di Legambiente che da qualche giorno erano impegnati in turni di sorveglianza 24 ore su 24, e si sono precipitate in mare seguendo la pista che era stata preparata nei giorni scorsi. Dopo poche ore, all'1:55, dal nido di Galenzana ha fatto faticosamente capolino un'altra tartarughina, poi seguita da altre due piccole esploratrici della notte e del mare, che sono scomparse come le altre nel mare nero illuminato dalla luna. Ora volontarie e volontari di Legambiente, in accordo con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Progetto europeo Life Turtle Nest che vede la partecipazione di Arpat e Università di Pisa e Siena, continueranno a vigilare sul nido di Galenzana e le tartarughine per una settimana circa, poi i ricercatori di Arpat, Istituto zooprofilattico e università scaveranno il nido per contare le uova schiuse e quelle non schiuse, per scovare le possibili tartarughine 'pigre' e quelle che purtroppo non ce l'hanno fatta, spiegano da Legambiente Arcipelago Toscano.





