Tir a fuoco nella galleria della Variante di valico

Un camion che trasportava biscotti è andato a fuoco nella notte nella variante di valico dell'A1 tra Bologna e Firenze, nella galleria di base, carreggiata Sud.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, intorno alle 3.30 e hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Durante le operazioni il traffico è stato interrotto, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Poco dopo le 8 è stato riaperto parzialmente il tratto con il traffico che circolava su una corsia mentre poco prima delle 10 è stata riaperta anche la seconda corsia dell'Autostrada.

Il ripristino della piena percorribilità del tratto, spiega Autostrade per l'Italia, è stato possibile grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, con quattro autobotti e 20 uomini coadiuvati da due squadre del servizio antincendio della Direzione di tronco di Firenze di Autostrade che ha inoltre messo in campo circa 50 uomini e circa 15 mezzi tra autospazzatrici, piattaforme elevatrici, motopale, scarrabili, autogrù e carri attrezzi. Inoltre due squadre hanno distribuito dell'acqua agli utenti in coda. Sul posto, al momento, si registrano sei km di coda in diminuzione verso Firenze e tre km di coda in diminuzione sulla A1 Panoramica tra Sasso Marconi e Aglio verso Firenze.



