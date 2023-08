Ferragosto, aperte le sedi di Pistoia Musei

Le sedi di Pistoia Musei, le mostre e le collezioni saranno eccezionalmente aperte al pubblico martedì 15 agosto.

In particolare, l'allestimento stabile Collezioni del Novecento di Palazzo de' Rossi presenta l'arte pistoiese a cavallo tra due secoli, attraverso le opere di grandi maestri del Novecento e autori contemporanei. Nel percorso espositivo è visitabile, inoltre, la mostra In visita | Giorgio de Chirico, che mette in dialogo l'opera Manichini in riva al mare (1926) del grande pittore metafisico con la testa ritratto di Faustina Maggiore del II secolo d. C. Le collezioni e In visita saranno visitabili con l'orario consueto dalle 10 alle 20.

Aperto a Ferragosto, dalle 10 alle 19 anche il Museo dell'Antico Palazzo dei Vescovi, recentemente riaperto al pubblico in alcuni suoi spazi, che ospita, insieme a molti altri capolavori, l'arazzo millefiori, l'angelo ligneo di Giovanni Pisano, le tempere murali di Giovanni Boldini. Infine, visitabile il 15 agosto sempre dalle 10 alle 19 il Museo di San Salvatore che propone un viaggio nella storia del nucleo più antico della città attraverso l'esposizione di opere finora conservate nei depositi del Museo Civico di Pistoia e ricorrendo a linguaggi diversi - dal visivo al sonoro al tattile - per ampliare le possibilità di fruizione.



