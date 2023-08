Turisti perdono fotocamera a Napoli, trovata e restituita

Smarriscono una macchina fotografica, un lavoratore dell'Azienda Napoletana di Mobilità (ANM) lancia l'SOS e la fotocamera viene ritrovata nella frequentatissima stazione Toledo della metropolitana di Napoli, per intenderci quella definita la più bella d'Europa dal Daily Telegraph e dalla Cnn. E' una storia a lieto fine quella raccontata su Facebook da Adolfo Vallini, dipendente e sindacalista dell'azienda di trasporti partenopea. Con quella macchina fotografica la coppia di visitatori pisani aveva immortalato i momenti salienti della vacanza all'ombra del Vesuvio. Presi dallo sconforto si sono rivolti, racconta Vallini, "al personale della stazione ANM in cui si trovavano, il quale prontamente ha contattato i colleghi della vicina stazione di Toledo chiedendo di controllare se la macchina fotografica fosse ancora lì".

Inizia una vera e propria caccia al tesoro che si conclude con successo: la macchina fotografica viene trovata dove i due turisti l'avevano dimenticata, a dispetto, sottolinea Vallini, "dei pregiudizi e dei luoghi comuni nei confronti di Napoli e dei napoletani".

"Non vi dico la gioia e la commozione dei due turisti - racconta il dipendente dell'ANM - quando giunti nei pressi del banco agenti di Toledo sono rientrati in possesso della loro fotocamera: 'come ci possiamo disobbligare? Volete un caffè...

uno spritz?", hanno chiesto. "Solo che raccontiate il cuore immenso dei napoletani, - hanno risposto i dipendenti dell'ANM soddisfatti - della disponibilità dei lavoratori dei trasporti e di quanto sia bella la nostra città".



