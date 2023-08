Il 6 agosto ingresso gratuito alla Galleria dell'Accademia

Il 6 agosto la Galleria dell'Accademia di Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico in occasione della Domenica al museo, l'iniziativa introdotta dal MiC-Ministero della Cultura.

L'orario di apertura è il consueto, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20) e non è prevista la prenotazione. Ma tante altre saranno, si spiega in una nota, le occasioni per ammirare i capolavori della Galleria durante l'estate. Il museo, infatti, sarà straordinariamente aperto per l'intera giornata anche il 14 agosto, lunedì - solitamente giorno di chiusura settimanale - e martedì 15, in modo da garantire la completa fruizione delle collezioni nei giorni di Ferragosto. Proseguono inoltre fino ad ottobre le aperture serali della Galleria, che tutti i martedì, 15 agosto compreso, accoglierà i visitatori fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21.30) e tutti i giovedì fino alle 21 (ultimo ingresso 20.30).

Sia lunedì 14 e martedì 15 che per le aperture serali è previsto il regolare pagamento del biglietto di ingresso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA