Giani,'contrariato da revisione Pnrr,taglia progetti già pronti'

"Sono molto contrariato da questa revisione del Pnrr. Dobbiamo essere obiettivi", il Piano nazionale di ripresa e resilienza "è stato impostato in modo centralistico fin dall'inizio. E ora questa ultima manovra prevede un taglio di 16 miliardi che va a toccare i progetti già elaboratori, andiamo a definanziare veri progetti che hanno vinto un bando e hanno cominciato la fase di elaborazione per arrivare alla loro concretizzazione. Quindi quei 16 miliardi che si tagliano è carne viva". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, ospite al Forum dell'ANSA sul Pnrr.

Parlando dei capitoli definanziati Giani ha citato l'esempio della sanità. "Sulle case della salute - ha detto - ancora non so quali progetti vengono tagliati, in Toscana abbiamo 77 progetti e sulle 1350 in Italia che ora diventano 936", ce ne dovrebbero essere "almeno una ventina in Toscana. Quali sono non lo so, ma a una ventina di sindaci dovrò dire che il progetto sarà tagliato. Stesso ragionamento - ha aggiunto - per gli ospedali di comunità: su 430 in Italia diventano 303 e quindi saranno 7-8 su 23 quelli tagliati in Toscana. Anche di quelli rispetto all'aspettativa che avevo creato alcuni li perdo".

Il presidente della Toscana critica anche la soluzione indicata dal Governo. "Quando ho sentito i singoli ministri citare le varie altre forme di finanziamento mi sono preoccupato ancora di più. Si cita l'articolo 20 sull'edilizia sanitaria, ma noi lo abbiamo tutto coperto". Giani cita, per esempio, "l'ospedale di Livorno, un investimento importantissimo di 195 milioni, non l'ho potuto mettere nel Pnrr perché so che non ce la faccio" a realizzarlo "entro il 2026, lo farò per il 2028-2029. Ma è evidente che non posso utilizzare l'articolo 20 per ciò che mi rimane fuori del Pnrr. Quella del governo è una dichiarazione generica".



