Codice giallo per temporali forti in Toscana

A causa del transito sulla Toscana di una perturbazione atlantica, potrebbero verificarsi temporali, localmente anche forti, tra la tarda mattina e il pomeriggio di domani, venerdì 4 agosto, sulle province centro-meridionali della regione, in particolare basso Livornese, Aretino, Grossetano e Senese.

Per questo motivo, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 10 alle 22 della giornata di domani per le zone della Valdichiana, Valtiberina, dell'Ombrone e medio grossetano, del Fiora e dell'Albegna, e nel tratto basso della costa grossetana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si spiega, "si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo".



