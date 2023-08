Aggredisce due assistenti sociali in una casa salute, arrestato

Un settantenne è stato arrestato dalla polizia di Rosignano (Livorno) per tentato omicidio: ha aggredito armato di coltello un'assistente sociale e una collega in servizio nella casa della salute di Rosignano dopo averle minacciate di morte. L'uomo è stato denunciato anche per minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il fatto è accaduto ieri quando gli agenti sono intervenuti all'interno della struttura sanitaria Usl Toscana Nord Ovest - 'Casa della Salute', di Rosignano Solvay, dopo che era giunta una chiamata sul numero di emergenza, che segnalava la presenza di un uomo armato di coltello. Gli agenti della volante, primi a giungere sul posto, hanno fatto irruzione in una stanza in cui l'uomo era stato bloccato da personale sanitario richiamato dalle urla, che era riuscito a tenere a fatica la porta chiusa dall'esterno mentre veniva violentemente colpita dal 70enne.

L'uomo veniva subito immobilizzato dai poliziotti e disarmato di un coltello da cucina che aveva nel frattempo riposto nel marsupio.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l'uomo aveva tenuto poco prima un colloquio in una stanza al secondo piano della struttura, in merito alla figlia affetta da problemi di salute, per i quali è seguita direttamente dai locali servizi sociali ed affidata ad un amministratore di sostegno.

Contrariato sulla decisione del trasferimento della figlia ad altra struttura più idonea rispetto a quella attuale, l'uomo inizialmente interrompeva il colloquio con le due assistenti sociali e si allontanava minacciandole di morte, dicendo di essere armato di coltello, dopo di che tornava sui suoi passi e faceva irruzione nella stanza impugnando un coltello da cucina.

Si scagliava contro una delle due donne, quella seduta dietro la scrivania, tentando di colpirla col coltello. Come disposto dall'autorità giudiziaria l'aggressore è stato associato alla casa circondariale "Le Sughere" di Livorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA