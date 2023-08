A fuoco boschi nel Valdarno, in arrivo due Canadair

Un incendio boschivo si è sviluppato oggi pomeriggio in località La Trove, nel comune di Laterina e Pergine Valdarno (Arezzo). Le fiamme sospinte da forte vento si sono propagate rapidamente lungo una collina densamente boscata. Il fronte del fuoco ha superato i 300-400 metri e a complicare le operazioni dei vigili del fuoco, giunti da Montevarchi con una squadra e due mezzi, la zona impervia che impedisce il contrasto con azioni da terra. Le fiamme al momento hanno bruciato circa 25 ettari di bosco, e continuano ad allargarsi, per un fronte complessivo di circa 300 metri.

Tre elicotteri della Regione Toscana con sganci di acqua mirati hanno evitato che il fuoco coinvolgesse alcune abitazioni. Sono in arrivo anche due Canadair. È stato intanto attivata la procedura del coordinamento assistito con l'invio di un punto di comando avanzato costituito da un mezzo dedicato dotato delle tecnologie e degli strumenti informatici necessari per preparare e garantire sul posto la migliore strategia di spegnimento dell'incendio.



